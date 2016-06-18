5 всемирно известных людей, которых «убил» Аарон Рэмзи

На следующий день после того, как Аарон забивает гол, кто-то из известных личностей умирает. Блог «121» расскажет вам о них и поможет разобраться, что это – проклятие или фантастическое совпадение.

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи начал свою профессиональную карьеру в Кардиффе в 2006 году, но за молодёжный клуб он играл ещё с 1999 года. За свою карьеру он забил 46 голов, но кто бы мог подумать, что, начиная с 2011 года, его голы будут уменьшать население нашей планеты. За последние 5 лет «жертвами» голов Рэмзи стали уже 11 человек, но мы решили выбрать 5 наиболее известных людей, назвать причину их смерти и показать голы Аарона, каким-то «чудом» с ними связанные. В Японии на тему его голов решили снять саркастический мультик.

1. Стив Джобс

Когда забил Рэмзи: 02.10.2011, «Тоттенхэм» – «Арсенал» – 2:1

Гол Аарона Рэмси Тоттенхэму | Aaron Ramsey goal vs Tottenham (2/10/2011)

http://vk.com/rambo16

Когда умерла знаменитость: 05.10.2011

Стив умер из-за остановки дыхания через 3 дня после того, как Аарон Рэмзи забил красивый по исполнению мяч в ворота Тоттенхэма. Последними словами Джобса были: «Ух ты! Ух ты! Ух ты!» Такой вот жизнерадостный человек. Жаль, что он скончался довольно рано по современным меркам. Ему было 56 лет.

2. Уитни Хьюстон

Когда забил Рэмзи: 11.02.2012, «Сандерленд» – «Арсенал» – 1:2.

Когда умерла знаменитость: 11.02.2012

Певицу обнаружили в бессознательном состоянии в ванной в гостинице накануне церемонии вручения премии «Грэмми». Врачи пытались её реанимировать, но безрезультатно. Причинами смерти стали болезнь сердца, утопление и употребление наркотических средств. Ей было всего 48 лет.

3. Усама бен Ладен

Когда забил Рэмзи: 01.05.2011, «Арсенал» – МЮ – 1:0

Когда умерла «знаменитость»: 02.05.2011

Террорист и лидер Аль-Каиды был уничтожен американскими военными 2 мая 2011 года у себя на Родине. Можем поблагодарить валлийского полузащитника и за гол, и за последствия.

4. Муамар Каддафи

Когда забил Рэмзи: 19.10.2011, «Марсель» – «Арсенал» – 0:1

Когда умерла «знаменитость»: 20.10.2011

До сих пор неизвестна его настоящая дата рождения, а вот дата смерти – 20 октября 2011 года в результате захвата и казни повстанцами во время гражданской войны в Ливии. Рэмзи «убрал» ещё одного диктатора. Ему было около 69 лет.

5. Борис Березовский

Когда забил Рэмзи: 22.03.2013, Уэльс – Шотландия – 2:1

Когда умерла знаменитость: 23.03.2013

Смерть Бориса Березовского полна загадок. Как и Уитни, он был обнаружен в ванной комнате без признаков насилия. Ему было 67 лет.

Вот такой отпечаток в истории оставляет талантливый футболист сборной Уэльса. Блог «121».