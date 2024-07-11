Eggert Aron Guðmundsson - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Eggert Aron Guðmundsson
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Eggert Aron Guðmundsson
|Команда
|Эльфсборг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг
|2:0
|Риека
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|08.08.2024
|Был в запасе
|Риека
|1:1
|Эльфсборг
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|01.08.2024
|67' - 90'
|Эльфсборг
|2:0
|Шериф
|Лига Европы, 2 раунд, ответный матч
|28.07.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг
|1:2
|Юргорден
|Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
|25.07.2024
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Эльфсборг
|Лига Европы, 2 раунд, первый матч
|21.07.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг
|3:1
|Мьеллбю
|Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльфсборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг (Бурос)
|2:0
|Риека (Риека)
|08.08.2024
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:1
|Эльфсборг (Бурос)
|01.08.2024
|67' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|2:0
|Шериф (Тирасполь)
|25.07.2024
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Эльфсборг (Бурос)
|18.07.2024
|Был в запасе
|Пафос (Пафос)
|2:5
|Эльфсборг (Бурос)
|11.07.2024
|Был в запасе
|Эльфсборг (Бурос)
|3:0
|Пафос (Пафос)