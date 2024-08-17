Давид Оторби - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Оторби
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2007 (16 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Оторби
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2007 (16 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2024
|77' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Барселона (Барселона)