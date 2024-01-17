Фистон Майеле - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Фистон
|Фамилия
|Майеле
|Команда
|Пирамидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1994 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Фистон
|Фамилия
|Майеле
|Команда
|Пирамидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1994 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДР Конго
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|79' -90'
|ЮАР
|0:0
(6:5)п
|ДР Конго
|07.02.2024
|70' -90'
|Кот-д'Ивуар
|1:0
|ДР Конго
|02.02.2024
|Был в запасе
|ДР Конго
|3:1
|Гвинея
|28.01.2024
|Был в запасе
|Египет
|1:1
(7:8)п
|ДР Конго
|24.01.2024
|1' -68'
|Танзания
|0:0
|ДР Конго
|21.01.2024
|52' -90'
|Марокко
|1:1
|ДР Конго
|17.01.2024
|Был в запасе
|ДР Конго
|1:1
|Замбия