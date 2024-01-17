Халид Мохаммед - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Халид
|Фамилия
|Мохаммед
|Команда
|Аль-Духаиль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Доха
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 2000 (23 года)
|Рост
|165
|Имя
|Халид
|Фамилия
|Мохаммед
|Команда
|Аль-Духаиль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Доха
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 2000 (23 года)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.01.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Катар
|Кубок Азии, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч