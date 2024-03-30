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    Йеллу Сантьяго - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Йеллу
    Фамилия Сантьяго
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Родной город Картахена
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 2004 (20 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.08.2024 Был в запасе Атлетик 1:1 Хетафе Испания. Примера, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.05.2024 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    15.05.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    12.05.2024 1' -90' Кадис (Кадис) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    03.05.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    27.04.2024 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:3 Хетафе (Хетафе)
    21.04.2024 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    13.04.2024 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    30.03.2024 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    16.03.2024 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Жирона (Жирона)
    09.03.2024 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    02.03.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:3 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    24.02.2024 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 Хетафе (Хетафе)
    16.02.2024 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    11.02.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:2 Сельта (Виго)
    04.02.2024 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    01.02.2024 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:2 Реал (Мадрид)
    29.01.2024 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:0 Гранада (Гранада)
    21.01.2024 Был в запасе Осасуна (Памплона) 3:2 Хетафе (Хетафе)
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