Йеллу Сантьяго - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Йеллу
|Фамилия
|Сантьяго
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Картахена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Йеллу
|Фамилия
|Сантьяго
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Картахена
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|18.05.2024
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|12.05.2024
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|03.05.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|21.04.2024
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.04.2024
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|30.03.2024
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|16.03.2024
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Жирона (Жирона)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:3
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Хетафе (Хетафе)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:2
|Сельта (Виго)
|04.02.2024
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|01.02.2024
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|29.01.2024
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:2
|Хетафе (Хетафе)