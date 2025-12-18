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Мурсия
Педро Леон
Статистика
€ 1 млн
Педро Леон - статистика
Мурсия
24 ноября 1986 (39), Мула
#14 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мурсия
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
1' - 55'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
1' - 58'
14'
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