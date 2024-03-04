Кими Мерк - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Кими
|Фамилия
|Мерк
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Кими
|Фамилия
|Мерк
|Команда
|Пахтакор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пахтакор
|2
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2024
|1' -70'
|Пахтакор (Ташкент)
|4:3
|Металлург Б (Бекабад)
|15' 39'
|30.03.2024
|Был в запасе
|Пахтакор (Ташкент)
|2:3
|Согдиана (Джизак)
|14.03.2024
|46' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|3:0
|Пахтакор (Ташкент)
|85'
|08.03.2024
|Был в запасе
|Пахтакор (Ташкент)
|0:0
|Насаф (Карши)
|04.03.2024
|Был в запасе
|Сурхан (Термез)
|0:3
|Пахтакор (Ташкент)