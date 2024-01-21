Рунграт Пумчантуек - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Рунграт
|Фамилия
|Пумчантуек
|Команда
|Бангкок Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1992 (32 года)
|Рост
|173
|Имя
|Рунграт
|Фамилия
|Пумчантуек
|Команда
|Бангкок Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1992 (32 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таиланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|1' -90'
|Узбекистан
|2:1
|Таиланд
|25.01.2024
|Был в запасе
|Саудовская Аравия
|0:0
|Таиланд
|21.01.2024
|Был в запасе
|Оман
|0:0
|Таиланд