Супанат Муеанта - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Супанат
|Фамилия
|Муеанта
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сисакет
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 2002 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Супанат
|Фамилия
|Муеанта
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сисакет
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 2002 (22 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.08.2024
|Был в запасе
|Андерлехт
|1:1
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 3 тур
|03.08.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 2 тур
|27.07.2024
|1' - 58'
|Беерсхот
|0:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|03.08.2024
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:1
|Генк (Генк)
|27.07.2024
|1' -58'
|Беерсхот (Вилрейк)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)