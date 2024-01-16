Чаннаронг Промсрикаев - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Чаннаронг
|Фамилия
|Промсрикаев
|Команда
|Чонбури
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|174
|Имя
|Чаннаронг
|Фамилия
|Промсрикаев
|Команда
|Чонбури
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 2001 (23 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таиланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|Был в запасе
|Узбекистан
|2:1
|Таиланд
|25.01.2024
|88' -90'
|Саудовская Аравия
|0:0
|Таиланд
|16.01.2024
|Был в запасе
|Таиланд
|2:0
|Киргизия