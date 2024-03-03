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    Николас Микельсон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Микельсон
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июля 1999 (25 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 22 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -26' Оденсе (Оденсе) 1:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    06.05.2024 1' -90' Вайле (Вайле) 3:2 Оденсе (Оденсе)
    28.04.2024 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Видовре (Видовре)
    19.04.2024 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    59'
    12.04.2024 1' -46' Оденсе (Оденсе) 1:3 Виборг (Виборг)
    14'
    05.04.2024 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    02.04.2024 1' -81' Оденсе (Оденсе) 0:1 Вайле (Вайле)
    17.03.2024 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    10.03.2024 1' -90' Вайле (Вайле) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    03.03.2024 1' -72' Орхус (Орхус) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    25.02.2024 72' -90' Оденсе (Оденсе) 0:3 Брондбю (Бреннбю)
    16.02.2024 76' -90' Виборг (Виборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    03.12.2023 77' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    26.11.2023 47' -90' Рандерс (Рандерс) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    08.10.2023 1' -82' Нордшелланд (Фарум) 0:1 Оденсе (Оденсе)
    02.10.2023 1' -77' Оденсе (Оденсе) 1:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    24.09.2023 52' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    71'
    18.09.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:3 Силькеборг (Силькеборг)
    01.09.2023 1' -85' Оденсе (Оденсе) 1:2 Вайле (Вайле)
    27.08.2023 1' -88' Видовре (Видовре) 1:5 Оденсе (Оденсе)
    20.08.2023 1' -85' Оденсе (Оденсе) 1:1 Орхус (Орхус)
    38'
    11.08.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 2:1 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2023 46' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    30.07.2023 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:2 Оденсе (Оденсе)
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