Teun Gijselhart - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Teun Gijselhart
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Teun Gijselhart
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|68' - 90'
|Зволле
|1:5
|Фейеноорд
|Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
|11.08.2024
|Был в запасе
|Утрехт
|1:0
|Зволле
|Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|68' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:5
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Зволле (Зволле)