Paul Glatzel - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Paul Glatzel
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Paul Glatzel
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 68'
|Суиндон Таун
|0:4
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 90'
|Кроули Таун
|4:2
|Суиндон Таун
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|60'
|09.08.2024
|62' - 90'
|Честерфилд
|1:1
|Суиндон Таун
|Англия. Вторая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суиндон Таун
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Кроули Таун (Кроули)
|4:2
|Суиндон Таун (Суиндон)
|60'