Амид Мхагна - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Амид
|Фамилия
|Мхагна
|Команда
|Аль-Райян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Умм аль-Фахм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Амид
|Фамилия
|Мхагна
|Команда
|Аль-Райян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Умм аль-Фахм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|Был в запасе
|Аль-Духаиль
|4:0
|Аль-Райян
|Катар. Лига звезд, 2 тур
|09.08.2024
|Был в запасе
|Аль-Райян
|3:1
|Умм-Салаль
|Катар. Лига звезд, 1 тур