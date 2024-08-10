Джеймс Ферлонг - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Ферлонг
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Ферлонг
|Команда
|Уимблдон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июня 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 78'
|Бромли
|2:0
|Уимблдон
|Англия. Вторая лига, 2 тур
|13.08.2024
|90' - 90'
|Бромли
|1:2
|Уимблдон
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|1' - 90'
|Уимблдон
|4:2
|Колчестер Юнайтед
|Англия. Вторая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уимблдон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|90' -90'
|Бромли (Бромли)
|1:2
|Уимблдон (Лондон)