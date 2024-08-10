Энди Смит - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 2001 (22 года)
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|Был в запасе
|Плимут Аргайл
|1:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 2 тур
|14.08.2024
|70' - 90'
|Халл Сити
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|Был в запасе
|Халл Сити
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2024
|70' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)