Исаак Ромеро - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 2000 (24 года)
|Рост
|184
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Ромеро
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 2000 (24 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.08.2024
|1' - 83'
|Лас-Пальмас
|2:2
|Севилья
|Испания. Примера, 1 тур
|61'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2024
|1' -83'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|61'