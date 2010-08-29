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    Хулиан Лопес - статистика

    Полузащитник
    Имя Хулиан
    Фамилия Лопес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2010 84' -90' Эспаньол (Барселона) 3:1 Хетафе (Хетафе)
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