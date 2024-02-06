Ахмед Абдулла Джамиль - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Ахмед Абдулла
|Фамилия
|Джамиль
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дубай
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Ахмед Абдулла
|Фамилия
|Джамиль
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дубай
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1999 (25 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -66'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)