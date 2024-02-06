Бадер Абаэльазиз - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Бадер
|Фамилия
|Абаэльазиз
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Бадер
|Фамилия
|Абаэльазиз
|Команда
|Шабаб Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шабаб Аль-Ахли
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -66'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|13'