Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оскар Сиэльва - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Оскар
    Фамилия Сиэльва
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1991 (31 год)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2009 1' -57' Малага (Малага) 4:0 Эспаньол (Барселона)
    27.09.2008 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:2 Барселона (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11