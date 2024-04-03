Ефим Станиславчук - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Станиславчук
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Станиславчук
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2004 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Миасс
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|1' -88'
|Калуга (Калуга)
|1:3
|Торпедо Миасс (Миасс)
|13'
|02.06.2024
|1' -76'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:2
|Динамо Бр (Брянск)
|29.05.2024
|1' -72'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|62'
|19.05.2024
|1' -59'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:3
|Спартак К (Кострома)
|15.05.2024
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|2:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|11.05.2024
|63' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|04.05.2024
|1' -65'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|28.04.2024
|78' -90'
|Торпедо Миасс (Миасс)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Миасс (Миасс)
|1:2
|Авангард (Курск)