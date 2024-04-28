Василий Палкин - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Палкин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Василий
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Палкин
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|1:3
|Челябинск (Челябинск)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Муром (Муром)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|22.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|11.05.2024
|79' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|5:0
|Чайка (Песчанокопское)
|81'
|05.05.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Челябинск (Челябинск)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:2
|Челябинск (Челябинск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Муром (Муром)
|3:2
|Челябинск (Челябинск)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Велес (Москва)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Новосибирск (Новосибирск)
|3:1
|Челябинск (Челябинск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Челябинск (Челябинск)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:1
|Родина-2 (Москва)