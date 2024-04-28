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    Василий Палкин - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Василий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Палкин
    Команда Челябинск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 2004 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челябинск 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 1:3 Челябинск (Челябинск)
    03.06.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 1:1 Муром (Муром)
    30.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    26.05.2024 Был в запасе Велес (Москва) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    22.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 2:1 Ротор (Волгоград)
    19.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 0:0 Уфа (Уфа)
    15.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 1:1 Новосибирск (Новосибирск)
    11.05.2024 79' -90' Челябинск (Челябинск) 5:0 Чайка (Песчанокопское)
    81'
    05.05.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 1:0 Челябинск (Челябинск)
    28.04.2024 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:0 Челябинск (Челябинск)
    24.04.2024 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:2 Челябинск (Челябинск)
    20.04.2024 Был в запасе Муром (Муром) 3:2 Челябинск (Челябинск)
    14.04.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 0:0 Велес (Москва)
    07.04.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    03.04.2024 Был в запасе Новосибирск (Новосибирск) 3:1 Челябинск (Челябинск)
    30.03.2024 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:1 Челябинск (Челябинск)
    10.03.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    03.03.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 2:1 Родина-2 (Москва)
    Россия
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