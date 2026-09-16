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Хапоэль БШ
Мигел Витор
Статистика
€ 125 тыс
Мигел Витор - статистика
Хапоэль БШ
30 июня 1989 (37), Торрес-Ведрас
#4 | Защитник
183 см | 80 кг
Израиль | Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
1' - 46'
46'
Лига чемпионов, 4 раунд
Хапоэль БШ
2 : 1
19.08.2026
Сабах
1' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хапоэль БШ
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
1' - 90'
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