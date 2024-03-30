Артюр Атта - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Артюр
|Фамилия
|Атта
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2003 (21 год)
|Рост
|189
|Имя
|Артюр
|Фамилия
|Атта
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ренн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 2003 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|20
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|46' -122'
|Метц (Метц)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Метц (Метц)
|19.05.2024
|89' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:1
|Метц (Метц)
|04.05.2024
|1' -87'
|Метц (Метц)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|28.04.2024
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Лилль (Лилль)
|21.04.2024
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|0:1
|Метц (Метц)
|12.04.2024
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|34'
|07.04.2024
|1' -75'
|Брест (Брест)
|4:3
|Метц (Метц)
|74'
|30.03.2024
|1' -90'
|Метц (Метц)
|2:5
|Монако (Монако)
|17.03.2024
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Метц (Метц)
|14'
|10.03.2024
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|03.03.2024
|1' -90'
|Нант (Нант)
|0:2
|Метц (Метц)
|23.02.2024
|75' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Лион (Лион)
|18.02.2024
|63' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Метц (Метц)
|09.02.2024
|90' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Метц (Метц)
|04.02.2024
|75' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2024
|83' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Метц (Метц)
|14.01.2024
|88' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:3
|Метц (Метц)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Метц (Метц)
|07.10.2023
|78' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|01.10.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:0
|Метц (Метц)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Страсбур (Страсбур)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Метц (Метц)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:1
|Метц (Метц)
|18.08.2023
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|13.08.2023
|85' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Метц (Метц)