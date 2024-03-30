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    Артюр Атта - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Артюр
    Фамилия Атта
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Ренн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 2003 (21 год)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 20 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 46' -122' Метц (Метц) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.05.2024 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Метц (Метц)
    19.05.2024 89' -90' Метц (Метц) 0:2 ПСЖ (Париж)
    12.05.2024 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:1 Метц (Метц)
    04.05.2024 1' -87' Метц (Метц) 1:3 Ренн (Ренн)
    28.04.2024 1' -90' Метц (Метц) 1:2 Лилль (Лилль)
    21.04.2024 1' -90' Гавр (Гавр) 0:1 Метц (Метц)
    12.04.2024 1' -90' Метц (Метц) 2:1 Ланс (Ланс)
    34'
    07.04.2024 1' -75' Брест (Брест) 4:3 Метц (Метц)
    74'
    30.03.2024 1' -90' Метц (Метц) 2:5 Монако (Монако)
    17.03.2024 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Метц (Метц)
    14'
    10.03.2024 1' -90' Метц (Метц) 1:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    03.03.2024 1' -90' Нант (Нант) 0:2 Метц (Метц)
    23.02.2024 75' -90' Метц (Метц) 1:2 Лион (Лион)
    18.02.2024 63' -90' Монпелье (Монпелье) 3:0 Метц (Метц)
    09.02.2024 90' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Метц (Метц)
    04.02.2024 75' -90' Метц (Метц) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2024 83' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Метц (Метц)
    14.01.2024 88' -90' Метц (Метц) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    26.11.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:3 Метц (Метц)
    29.10.2023 Был в запасе Метц (Метц) 0:0 Гавр (Гавр)
    22.10.2023 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Метц (Метц)
    07.10.2023 78' -90' Метц (Метц) 0:1 Ницца (Ницца)
    01.10.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 3:0 Метц (Метц)
    24.09.2023 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    16.09.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 0:1 Метц (Метц)
    03.09.2023 Был в запасе Метц (Метц) 2:2 Реймс (Реймс)
    27.08.2023 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 0:1 Метц (Метц)
    18.08.2023 Был в запасе Метц (Метц) 2:2 Марсель (Марсель)
    13.08.2023 85' -90' Ренн (Ренн) 5:1 Метц (Метц)
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