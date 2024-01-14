Орельен Пелон - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Пелон
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Пелон
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:3
|Гавр (Гавр)
|14.01.2024
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)