Трей Ньони - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Трей
|Фамилия
|Ньони
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 2007 (17 лет)
|Имя
|Трей
|Фамилия
|Ньони
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 2007 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|78' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)