Александр Лукьянов - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Лукьянов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Лукьянов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.08.2024
|Был в запасе
|Уфа
|0:2
|Урал
|Россия. Первая лига, 5 тур
|02.08.2024
|Был в запасе
|Уфа
|2:2
|Тюмень
|Россия. Первая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|03.06.2024
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:4
|Уфа (Уфа)
|30.05.2024
|Был в запасе
|Родина-2 (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|26.05.2024
|84' -90'
|Уфа (Уфа)
|6:0
|Металлург Л (Липецк)
|19.05.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Муром (Муром)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|3:1
|Родина-2 (Москва)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Новосибирск (Новосибирск)
|18.03.2024
|90' -90'
|Новосибирск (Новосибирск)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Уфа (Уфа)