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    Александр Лукьянов - статистика

    #48 | Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Лукьянов
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 2002 (22 года)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.08.2024 Был в запасе Уфа 0:2 Урал Россия. Первая лига, 5 тур
    02.08.2024 Был в запасе Уфа 2:2 Тюмень Россия. Первая лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.06.2024 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:4 Уфа (Уфа)
    30.05.2024 Был в запасе Родина-2 (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    26.05.2024 84' -90' Уфа (Уфа) 6:0 Металлург Л (Липецк)
    19.05.2024 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 0:0 Уфа (Уфа)
    15.05.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Муром (Муром)
    11.05.2024 Был в запасе Велес (Москва) 0:0 Уфа (Уфа)
    05.05.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 3:1 Родина-2 (Москва)
    28.04.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Новосибирск (Новосибирск)
    18.03.2024 90' -90' Новосибирск (Новосибирск) 0:0 Уфа (Уфа)
    10.03.2024 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    03.03.2024 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:1 Уфа (Уфа)
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