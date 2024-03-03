Кирилл Жуковский - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Жуковский
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Елец
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Денисович
|Фамилия
|Жуковский
|Команда
|Металлург Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Елец
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург Л
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Металлург Л (Липецк)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|03.03.2024
|86' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Муром (Муром)