Чарльз Ондо - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Чарльз
|Фамилия
|Ондо
|Команда
|Хаддерсфилд Таун
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Чарльз
|Фамилия
|Ондо
|Команда
|Хаддерсфилд Таун
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экваториальная Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Гвинея
|22.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|4:0
|Кот-д'Ивуар
|18.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|4:2
|Гвинея-Бисау
|14.01.2024
|1' -90'
|Нигерия
|1:1
|Экваториальная Гвинея