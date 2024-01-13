Амадони Камолов - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Амадони
|Фамилия
|Камолов
|Команда
|Истиклол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куляб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Имя
|Амадони
|Фамилия
|Камолов
|Команда
|Истиклол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куляб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 января 2003 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таджикистан
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2024
|1' -79'
|Таджикистан
|0:1
|Катар
|79'
|13.01.2024
|1' -90'
|Китай
|0:0
|Таджикистан