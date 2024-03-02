Алишер Шукуров - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Алишер
|Фамилия
|Шукуров
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вахш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Имя
|Алишер
|Фамилия
|Шукуров
|Команда
|Динамо Тб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вахш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 2002 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Тб
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|2:1
|Динамо Тб (Тбилиси)
|14.05.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|0:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|08.04.2024
|82' -90'
|Динамо Бт (Батуми)
|2:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|03.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:2
|Дила (Гори)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Динамо Тб (Тбилиси)
|1:0
|Торпедо (Кутаиси)
|06.03.2024
|46' -90'
|Телави (Телави)
|4:0
|Динамо Тб (Тбилиси)
|02.03.2024
|70' -90'
|Динамо Тб (Тбилиси)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|77'