Руслан Хайлоев - статистика
#69 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Диловаршоевич
|Фамилия
|Хайлоев
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тверь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Диловаршоевич
|Фамилия
|Хайлоев
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тверь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таджикистан
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|28.01.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|1:1
(5:3)п
|ОАЭ
|22.01.2024
|88' -90'
|Таджикистан
|2:1
|Ливан
|90'
|17.01.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Катар
|13.01.2024
|Был в запасе
|Китай
|0:0
|Таджикистан