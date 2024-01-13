Табрез Исломов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Табрез
|Фамилия
|Исломов
|Команда
|Истиклол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Душанбе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Табрез
|Фамилия
|Исломов
|Команда
|Истиклол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Душанбе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1998 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таджикистан
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2024
|Был в запасе
|Таджикистан
|0:1
|Иордания
|28.01.2024
|85' -125'
|Таджикистан
|1:1
(5:3)п
|ОАЭ
|22.01.2024
|90' -90'
|Таджикистан
|2:1
|Ливан
|17.01.2024
|82' -90'
|Таджикистан
|0:1
|Катар
|13.01.2024
|Был в запасе
|Китай
|0:0
|Таджикистан