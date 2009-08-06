Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабиньо - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Де Матос Перейра
    Фамилия Фабио
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1982 (41 год)
    Рост 169
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2009 109' -90' Аустрия (Вена) 3:2 Металлург (Донецк)
    06.08.2009 62' -90' 0:3 Металлург (Донецк)
    • Читайте нас: 
    11