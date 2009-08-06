Фабиньо - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Де Матос Перейра
|Фамилия
|Фабио
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Имя
|Де Матос Перейра
|Фамилия
|Фабио
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2009
|109' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:2
|Металлург (Донецк)
|06.08.2009
|62' -90'
|0:3
|Металлург (Донецк)