Брайант Билонго - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Брайант
|Фамилия
|Билонго
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 2001 (22 года)
|Имя
|Брайант
|Фамилия
|Билонго
|Команда
|Бристоль Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 сентября 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 67'
|Ротерхэм
|0:0
|Бристоль Роверс
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|61' - 90'
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Роверс
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:0
|Нортгемптон Таун
|Англия. Первая лига, 1 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|61' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Бристоль Роверс (Бристоль)