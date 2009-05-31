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    Чели - статистика

    Полузащитник
    Имя Хосе Манэль
    Фамилия Ортис Гонсалес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1979 (44 года)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 63' -90' Эспаньол (Барселона) 3:0 Малага (Малага)
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