Моаяд Аджан - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Моаяд
|Фамилия
|Аджан
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дамаск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Моаяд
|Фамилия
|Аджан
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дамаск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|1' - 90'
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур