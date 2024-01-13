Таер Крума - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Таер
|Фамилия
|Крума
|Команда
|Аль-Фотува
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хомс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Таер
|Фамилия
|Крума
|Команда
|Аль-Фотува
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хомс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|1' - 90'
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|1' - 90'
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур