Омар Аль-Мидани - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Аль-Мидани
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дамаск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Аль-Мидани
|Команда
|Аль-Наср
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дамаск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|Был в запасе
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур