Баба Адико - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Баба
|Фамилия
|Адико
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 2003 (21 год)
|Имя
|Баба
|Фамилия
|Адико
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Рединг
|2:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Первая лига, 2 тур
|13.08.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|
1:2
(2:4)п
|Барнсли
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|10.08.2024
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|0:1
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
(2:4)п
|Барнсли (Барнсли)