Gui Siqueira - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Gui Siqueira
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Gui Siqueira
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|4:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.01.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|4:0
|Кардифф (Кардифф)