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    Мамаду Кулибали - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Мамаду
    Фамилия Кулибали
    Команда Монако
    Состав Молодежный
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 апреля 2004 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -90' Монако (Монако) 4:0 Нант (Нант)
    04.05.2024 Был в запасе Монако (Монако) 4:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    28.04.2024 Был в запасе Лион (Лион) 3:2 Монако (Монако)
    24.04.2024 Был в запасе Монако (Монако) 1:0 Лилль (Лилль)
    21.04.2024 Был в запасе Брест (Брест) 0:2 Монако (Монако)
    30.03.2024 Был в запасе Метц (Метц) 2:5 Монако (Монако)
    17.03.2024 Был в запасе Монако (Монако) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    10.03.2024 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:1 Монако (Монако)
    01.03.2024 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 ПСЖ (Париж)
    25.02.2024 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:3 Монако (Монако)
    18.02.2024 Был в запасе Монако (Монако) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    11.02.2024 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:3 Монако (Монако)
    04.02.2024 Был в запасе Монако (Монако) 1:1 Гавр (Гавр)
    27.01.2024 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:2 Монако (Монако)
    13.01.2024 Был в запасе Монако (Монако) 1:3 Реймс (Реймс)
    20.12.2023 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:2 Монако (Монако)
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