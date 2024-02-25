Мамаду Кулибали - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 апреля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:0
|Нант (Нант)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:2
|Монако (Монако)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:2
|Монако (Монако)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:5
|Монако (Монако)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Монако (Монако)
|01.03.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:3
|Монако (Монако)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:3
|Монако (Монако)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:1
|Гавр (Гавр)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Монако (Монако)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:3
|Реймс (Реймс)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Монако (Монако)