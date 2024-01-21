Маркос Пенья - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Пенья
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Альмерия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 2005 (19 лет)
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Пенья
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Альмерия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 2005 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2024
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|12.05.2024
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:2
|Альмерия (Альмерия)
|05.05.2024
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|27.04.2024
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:3
|Осасуна (Памплона)
|17.03.2024
|1' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:2
|Альмерия (Альмерия)
|04.01.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:2
|Альмерия (Альмерия)
|06.10.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)