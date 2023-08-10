Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Греция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2011/2012 Испания. Примера 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008