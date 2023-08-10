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Хосе Анхель Креспо
Статистика
Хосе Анхель Креспо - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1987 (39), Лора-дель-Рио
#15 | Защитник
183 см | 72 кг
Испания
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Команда
И
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АПОЭЛ
2
1
0
3
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Дила
0 : 2
10.08.2023
АПОЭЛ
1' - 46'
45'
32'
Лига конференций, 2 раунд
Войводина
1 : 2
03.08.2023
АПОЭЛ
1' - 90'
90'
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