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Olaf Kok
Статистика
Olaf Kok - статистика
Завершил карьеру
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
4
0
0
0
0
Вишков
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Дукла
1 : 1
01.06.2025
Вишков
87' - 120'
98'
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
28.05.2025
Дукла
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Пардубице
1 : 1
14.12.2024
Слован
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Слован
3 : 0
08.12.2024
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Млада Болеслав
1 : 0
05.12.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Славия
1 : 0
01.12.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Сигма
1 : 4
24.11.2024
Слован
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
0 : 0
09.11.2024
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
2 : 1
19.10.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
0 : 5
05.10.2024
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Слован
1 : 1
01.09.2024
Виктория
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
3 : 0
18.08.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Слован
0 : 1
02.08.2024
Славия
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
1 : 1
28.07.2024
Сигма
Был в запасе
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