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Статистика по турнирам

Бельгия. Про-Лига 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024