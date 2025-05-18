Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Пауль Сток - статистика

Ганза
8 января 1997 (29), Ландау
#10 | Полузащитник
188 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльверсберг
19
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
1 : 2
18.05.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
1 : 3
04.05.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Падерборн
1 : 1
26.04.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Эльверсберг
1 : 1
19.04.2025
Фортуна
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
1 : 3
12.04.2025
Эльверсберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Эльверсберг
6 : 0
06.04.2025
Ян Регенсбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гамбург
0 : 0
28.03.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Эльверсберг
0 : 1
15.03.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
07.03.2025
Эльверсберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
4 : 0
02.03.2025
Герта
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Ульм 1846
0 : 0
22.02.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
2 : 0
15.02.2025
Гройтер Фюрт
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
0 : 3
08.02.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Эльверсберг
2 : 2
31.01.2025
Карлсруэ
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кельн
1 : 0
25.01.2025
Эльверсберг
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кельн
1 : 0
25.01.2025
Эльверсберг
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Эльверсберг
2 : 5
19.01.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Эльверсберг
1 : 4
20.12.2024
Шальке-04
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
0 : 3
15.12.2024
Эльверсберг
Был в запасе
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Эльверсберг
2 : 1
06.12.2024
Нюрнберг
90' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
1 : 3
30.11.2024
Падерборн
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Фортуна
0 : 2
23.11.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
3 : 1
10.11.2024
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
4 : 2
26.10.2024
Гамбург
87' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Пройссен
1 : 1
19.10.2024
Эльверсберг
83' - 90'
84'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
1 : 0
05.10.2024
Кайзерслаутерн
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
10.08.2024
Кельн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 0
03.08.2024
Эльверсберг
1' - 85'
Главные новости
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+