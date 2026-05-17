Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Робин Хойссер - статистика

Айнтрахт
23 мая 1998 (28)
#30 | Полузащитник
170 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
30
2
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
1 : 0
17.05.2026
Айнтрахт
66' - 90'
70'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Хольштайн
2 : 0
02.05.2026
Айнтрахт
1' - 75'
67'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
24.04.2026
Айнтрахт
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
19.04.2026
Герта
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Бохум
4 : 1
12.04.2026
Айнтрахт
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.04.2026
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
1 : 0
20.03.2026
Айнтрахт
1' - 90'
43'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 0
14.03.2026
Фортуна
1' - 90'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Падерборн
1 : 1
07.03.2026
Айнтрахт
90' - 46'
52'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.03.2026
Пройссен
1' - 83'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Эльверсберг
3 : 1
21.02.2026
Айнтрахт
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 2
14.02.2026
Дармштадт
1' - 84'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Арминия
3 : 2
08.02.2026
Айнтрахт
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 0
31.01.2026
Карлсруэ
1' - 90'
51'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.01.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 3
16.01.2026
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
21.12.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
1' - 90'
78'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 1
07.12.2025
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 0
29.11.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
21.11.2025
Айнтрахт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
0 : 3
26.10.2025
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 2
17.10.2025
Айнтрахт
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 2
03.10.2025
Падерборн
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 4
20.09.2025
Эльверсберг
1' - 63'
48'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
1' - 66'
21'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.08.2025
Арминия
1' - 40'
28'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
2 : 0
23.08.2025
Айнтрахт
1' - 90'
84'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 1
03.08.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Главные новости
Только у одного тренера больше побед со сборной России, чем у Карпина
00:24
Реакция Модрича на 0:7 от Англии
Вчера, 23:57
Лига наций. Испания разобралась с Чехией (3:1)
Вчера, 23:41
1
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
Вчера, 23:01
3
Оправдания Билича после 0:7 от Англии
Вчера, 22:43
«Как этот человек может носить имя Христа?»: Джорджина – о тренере Португалии
Вчера, 22:34
Карпин прокомментировал крупную победу России над Намибией
Вчера, 22:08
Определен лучший игрок России в матче с Намибией
Вчера, 21:29
2
Лига наций. Англия поглумилась в гостях над Хорватией (7:0)
Вчера, 20:54
8
Товарищеский матч. Сборная России не заметила Намибию (6:0)
Вчера, 20:40
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+